Известный российский актер госпитализирован

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В московский госпиталь был доставлен народный артист России, актер Московского академического театра сатиры Михаил Державин. 78-летний народный артист страдает повышенным давлением.

Как сообщает Report, информацию распространили российские СМИ. Артист попал в больницу с диагнозом левосторонняя пневмония. Состояние Михаила Державина ухудшилось, когда он находился дома. Супруга актера вызвала бригаду врачей скорой помощи, которые приняли решение об экстренной госпитализации М.Державина.

Актера сразу же поместили в реанимационное отделение.