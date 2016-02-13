Известный кинорежиссер учредил новый кинофестиваль

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Известный кинорежиссер и актер, народный артист России, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков учредил новый кинофестиваль.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, на кинофестивале, созданном по личной инициативе Никиты Михалкова, будут награждаться лучшие сценаристы.

Открытие фестиваля состоится 16 февраля в Театре киноактеров.

В фестивале примут участие сценаристы, предложившие свои сценарии с июля 2015 года по февраль 2016 год.

В состав жюри кинофестиваля включены известные деятели театра, кино и литературы России.

На кинофестивале будут продемонстрированы 18 новых фильмов.