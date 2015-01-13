​Известный кинорежиссер празднует день рождения

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джахангир Мехтиев отмечает день рождения. Ему исполняется 64 года.

В интервью Report кинорежиссер отметил, что свой день рождения проведет в кругу семьи. Он добавил, что очень соскучился по съемкам: "Я не снимаю фильмы уже 14 лет. Последней моей работой был снятый в 2000 году музыкально-художественный фильм "Хаджи-Гара". С того времени, по ряду причин, я не снимаю картины. В последние годы про нас забыли. О нас никто не вспоминает. Но я не падаю духом. В моей творческой папке храню несколько сценариев. Я по-прежнему пишу. Все свои надежды я возлагаю на 2015 год и хочу снять в этом году фильм".

По словам Д.Мехтиева, подарившего азербайджанскому кинематографу такие фильмы, как "Киши сезю" ("Мужское слово"), "Шапка" ("Папаг"), "Хаджи-Гара", он намерен вновь обратиться к классической азербайджанской литературе: "Если начну снимать, обращусь к Мирзе Джалилу и экранизирую одно из его произведений. Пока я не хочу называть произведение. Впервые в азербайджанском кинематографе я снял фильм по мотивам произведений Абдуррагим бека Ахвердиева. Кинематограф такой насыщенной образцами классической литературы нации как наша, должен быть очень богатым".