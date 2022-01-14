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Известный азербайджанский режиссер скончался в Нидерландах

Известный азербайджанский режиссер скончался в Нидерландах Азербайджанский режиссер Рамиз Алиев скончался в Нидерландах. По сообщению Европейского бюро Report, кинорежиссер скончался в возрасте 84 лет в больнице нидерландского города Додрехт после продолжительной болезни. Рамиз Алиев родился 15 марта 1938 года
Искусство
14 января 2022 г. 12:23
Известный азербайджанский режиссер скончался в Нидерландах
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Азербайджанский кинорежиссер Рамиз Алиев после продолжительной болезни скончался в возрасте 84 лет в больнице нидерландского города Додрехт, сообщает Европейское бюро Report.
Рамиз Алиев родился 15 марта 1938 года в поселке Хиндарх Агджабединского района. Профессиональной деятельностью начал заниматься с 1956 года. В различные годы он работал ассистентом режиссера, вторым режиссером и режиссером. Он принимал участие в съемках около 40 фильмов, составляющих золотой фонд азербайджанской кинематографии, среди которых такие как "Украли жениха", "Кура неукротимая", "Допрос", "Гайнана", "Под знойным солнцем", "Не та, так эта", "Номер в отеле", "Если умру, прости", "Лев ушел из дома", "Несокрушимый батальон" и т.д.

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Версия на английском языке Famous Azerbaijani film director dies in Netherlands
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı məşhur rejissor Niderlandda vəfat edib

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