​Известный азербайджанский актер: Придется оставаться в больнице еще 15 дней

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Актер Академического национального драматического театра Ровшан Керимдухт уже несколько дней находится в больнице. Проходящий лечение в 1-й Сумгайытской городской больнице актер заявил Report, что сейчас чувствует себя лучше.

"Мое состояние внезапно ухудшилось. У меня в почках обнаружили кисту и камни. Я проходил лечение 3 года назад. Однако моя работа требует постоянного движения. Мы, актеры, постоянно потеем на сцене и простужаемся. Последствия безразличного отношения к здоровью бывают плачевными. Сейчас я чувствую себя хорошо. Я нахожусь на регистрации в Сумгайыте и поэтому лечусь именно здесь. Мне придется оставаться в больнице еще 15 дней", - заявил Р.Керимдухт.

Р.Керимдухт сказал, что его состояние резко ухудшилось и ему пришлось обратиться в больницу.

Отметим, что актер работает в Академическом национальном драматическом театре с 1996 года.