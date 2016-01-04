​Известный актер Мишель Галабрю скончался во Франции

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Известный французский киноактер Мишель Галабрю скончался в возрасте 93 лет. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила семья артиста.

Cмерть актера наступила во сне.

Продолжительная карьера Галабрю включает более 250 фильмов. Всемирную известность ему принесло в первую очередь исполнение роли сержанта Жербера – непосредственного начальника Луи де Фюнеса в киносаге о жандарме из Сан-Тропе.

Галабрю также снялся в таких известных лентах, как "Игра в четыре руки", "Подземка", "Астерикс и Обеликс против Цезаря".