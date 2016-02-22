 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Известные российские актеры оказались в бедственном положении

    Состоится благотворительная акция в пользу известных актеров

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Народным артистам России, известным советским актерам Алексею Баталову, Маргарите Тереховой и Наталье Фатеевой требуется помощь.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили российские СМИ.

    Все три легендарных советских актера оказались в бедственном положении. Общественность театра и кино России решила провести благотворительную акцию для того, чтобы оказать им помощь. 

    Благотворительная акция состоится 4 марта в Доме актера в Москве. 

    Об этом впервые на своей странице в Инстрагам написал певец Николай Басков. 

    Все трое не могут оплатить лечение.

    Маргарита Терехова с 2011 года нигде не работает - у нее болезнь Альцгеймера. 

    Алексей Баталов страдает заболеванием сердца и сосудов головного мозга. 

    81-летняя Наталья Фатеева после неудачной операции передвигается только на костылях. Хирургическое вмешательство пришлось осуществить после того, как народная артистка поскользнулась, упала и получила травму тазобедренного сустава.

    Средства, собранные на благотворительной акции 4 марта, буду потрачены на лечение этих актеров. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi