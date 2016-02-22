Известные российские актеры оказались в бедственном положении

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Народным артистам России, известным советским актерам Алексею Баталову, Маргарите Тереховой и Наталье Фатеевой требуется помощь.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили российские СМИ.

Все три легендарных советских актера оказались в бедственном положении. Общественность театра и кино России решила провести благотворительную акцию для того, чтобы оказать им помощь.

Благотворительная акция состоится 4 марта в Доме актера в Москве.

Об этом впервые на своей странице в Инстрагам написал певец Николай Басков.

Все трое не могут оплатить лечение.

Маргарита Терехова с 2011 года нигде не работает - у нее болезнь Альцгеймера.

Алексей Баталов страдает заболеванием сердца и сосудов головного мозга.

81-летняя Наталья Фатеева после неудачной операции передвигается только на костылях. Хирургическое вмешательство пришлось осуществить после того, как народная артистка поскользнулась, упала и получила травму тазобедренного сустава.

Средства, собранные на благотворительной акции 4 марта, буду потрачены на лечение этих актеров.