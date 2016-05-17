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    Известная американская группа впервые даст концерт в Азербайджане

    Группа Silver City Bound впервые прибыла в Азербайджан

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Известная американская группа Silver City Bound, исполняющая музыку в жанре блюграсс, находится с визитом в Азербайджане с 16 по 22 мая. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на посольство США в Азербайджане, в ходе визита, организованного по случаю Дней Америки в Азербайджане, Silver City Bound даст ряд концертов, проведет мастер-классы для местных музыкантов. 

    Группа выступит с концертами в Сумгаите, Губе и Баку. 

    Silver City Bound является известной в США группой, в 2014 году Госдепартамент США отобрал их для участия в программе по ознакомлению с американской культурой и музыкой в Китае, Мьянме, Лаосе, Бирме и Вьетнаме. 

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