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    В Баку прошел IV Международный фестиваль дружбы "Гармония"

    На фестивале прозвучали более сотни азербайджанских, грузинских, русских и европейских песен в исполнении детей из Азербайджана и Грузии

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Баку прошел IV Международный фестиваль дружбы "Гармония" при организаторстве Центральной школы искусств имени Гара Гараева и Союз развития грузинского фольклора и классической музыки. 

    Как сообщает Report, в мероприятии в большом зале Центральной школы искусств имени Гара Гараева помимо учащихся школы участвовали также ученики одиннадцатилетних музыкальных школ столицы: №2, 11 имени Р.Бейбутова, №12 имени Т.Гулиева, №15 имени Р.Гаджиева, №26 имени М.Магомаева, №35 имени Г.Шароева. 

    В первый день фестиваля прозвучали более сотни азербайджанских, грузинских, русских и европейских песен в исполнении детей из Азербайджана и Грузии.

    Жюри представило победителям дипломы и награды. 

    Отметим, что данное мероприятие, проводимое при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, создает условия для обмена творческим опытом между специалистами, и  служит укреплению дружеских отношений между Азербайджаном и Грузией.

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