​Исрафил Исрафилов: Я не хочу занимать какую-либо должность

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Сейчас я отдыхаю и не хочу занимать какую-либо должность".

Об этом в заявлении Report сказал бывший директор Азербайджанского академического национального драматического театра, доктор искусствоведения профессор Исрафил Исрафилов.

"У меня одно желание - хочу, чтобы меня не беспокоили", - добавил И.Исрафилов.

Он заявил, что не хочет выражать отношение к публикациям в СМИ.

Напомним, что с 2010 года по 30 декабря 2015 года И.Иcрафилов занимал должность директора Академического национального драматического театра. Министерство культуры и туризма не продлило с ним контракт и заключило контракт с Азерпашой Неметовым.