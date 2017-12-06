Исполняющий обязанности директора театра Yuğ: Мы продолжим сотрудничество с уволившимися актерами

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Мы возобновили некоторые спектакли в Азербайджанском государственном театре Yuğ".

Об этом заявил Report директор Азербайджанского государственного кукольного театра, временно исполняющий обязанности директора Государственного театра Yuğ Рашад Ахмедзаде.

По его словам, 7 декабря в театре Yuğ представят новый спектакль: "Подготовка спектакля "Птичий язык" ("Quş dili") уже завершилась. Работы в обоих театрах идут своим чередом".

Р.Ахмедзаде заявил, что они продолжат сотрудничество с уволившимися актерами: "Хотя Хикмет Рагимов и Расим Джафаров уволились, с ними заключен разовый контракт. То есть, они по-прежнему будут выступать в спектаклях, где играли. Все зависит от них. Они не успевали из-за загруженности. Если завтра у них появится возможность, мы вновь продолжим деятельность с ними".