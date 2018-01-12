Исполняется 110 лет со дня постановки первой на мусульманском Востоке оперы "Лейли и Меджнун"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Исполняется 110 лет со дня постановки оперы “Лейли и Меджнун” выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Узеира Гаджибекова.

Как сообщает Report, первая на мусульманском Востоке опера "Лейли и Меджнун", написанная в 1907 году, была поставлена на сцене театра Тагиева 12 января 1908 года.

Опера написана по одноименной поэме Физули. Автор либретто оперы Узеир Гаджибеков. В своей опере Узеир бек сохранил основную идею поэмы и стихотворную часть, в то же время передав противоречивую атмосферу средневекового Востока. Таким образом, У. Гаджибеков посредством образов прошлого открыто представил демократические процессы своего времени, сопровождавшиеся тяжелым развитием.



Мугам-опера

"Лейли и Меджнун" – первый образец “Мугам-оперы”, в котором тесно переплетены восточные мотивы и образцы европейской оперы. Мугам заменил основные, традиционные части оперы – арию, ариозо, речитатив, вокальные ансамбли (дуэт, трио и т.д.). Мугам сыграл важную роль в раскрытии образом и в целом развитии музыкальной драматургии. Ханенде исполняют свои вокальные партии в сопровождении таристов.



Исполнение роли Лейли мужчиной

Режиссером первой постановки "Лейли и Меджнун" был Гусейн Араблинский, первым дирижером был Абдурагим бек Хагвердиев.

В начале XX века мусульманкам не разрешалось выступать на сцене, поэтому женские роди в театре играли мужчины. Таким образом, впервые в образе Лейли выступил молодой Абдурахман Фараджев, обладавший мягким тембром голоса. Узеирбек Гаджибеков, как-то будучи в чайхане, услышал, как ученик чаевника напевает песни красивым голосом, и пришел в восторг. Не найдя исполнительницу роли Лейли, он представляет в этом образе именно Абдурахмана Фараджева. Учитывая приятный тембр голоса молодого человека его внешние данные, он убеждает А.Фараджева в том, что именно он сможет воплотить образ Лейли. Однако во второй постановке А.Фараджев отказывается от роли Лейли.

Первым исполнителем роли Меджнуна был выдающийся музыкальный и театральный деятель Гусейнгулу Сарабский.

Новую постановку оперы представили в различные годы С.Дадашев (1935, 1958 гг. ), М.Мамедов (1955, 1976 гг.), Ф.Сафаров (1994 г.)