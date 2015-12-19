Исполнилось 100 лет со дня рождения Эдит Пиаф

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ 19 декабря исполняется 100 лет со дня рождения французской певицы Эдит Пиаф, сообщает Report.

Эдит Пиаф, настоящее имя Эдит Джованна Гассион, родилась 19 декабря 1915 года в Париже.

В 1935 году ее заметил импрессарио Луи Лепле и пригласил выступить в своем кафе.

Уже в 1936 году Эдит выступила в большом концерте в цирке "Медрано" вместе с ведущими звездами французской эстрады.

Вскоре певица познакомилась с поэтом Раймоном Ассо, который оказал решающее влияние на ее карьеру.

Ассо создал "стиль Пиаф", написал песни, подходящие только ей, и убедил ее выступать под именем Эдит Пиаф.

Сокрушительный успех пришел к певице после Второй мировой войны.

Уникальный талант и неповторимый голос сделали Пиаф одной из самых узнаваемых певиц 20 века.

Последнее её выступление на сцене состоялось 31 марта 1963 года в оперном театре Лилля.

Эдит Пиаф умерла 10 октября 1963 года, ей было всего 47 лет.