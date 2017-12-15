Хоффмана обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Баку. 15декабря. REPORT.AZ/ Голливудского актера Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах к 16-летней однокласснице своей дочери.

Как передает Report, об этом говорится в материале, опубликованном в американском журнале Variety.

Женщина по имени Кори Томас заявила, что в 1980 году вместе с дочерью актера Кариной оказалась в гостиничном номере актера. После ухода Карины Томас осталась с Хоффманом наедине.

Тогда актер, якобы выйдя из душа, продемонстрировал ей свое обнаженное тело. Кроме того, он попросил девушку сделать ему массаж ступней и допускал непристойные высказывания в ее адрес.

В публикации приводятся также слова еще двух женщин, которые обвинили Хоффмана в насильственных действиях сексуального характера. Одна из них — Мелисса Кестер — участвовала вместе с актером в работе над фильмом «Иштар» (1987). Она сообщила, что актер, находясь вместе с ней в аудиостудии во время записи песен, без согласия девушки залез ей под одежду и прикасался к ее телу.

Третья женщина, имя которой не разглашается, сообщила изданию, что была начинающей актрисой, когда познакомилась с Хоффманом. Он якобы в навязчивой форме прикасался к телу девушки во время поездки в автомобиле.

Журнал приводит заявление представителя Хоффмана, который назвал все обвинения в отношении актера «клеветническими измышлениями».