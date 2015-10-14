​Грузинские и белорусские вокалисты выступят на сцене Театра оперы и балета

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы известного итальянского композитора Джакомо Пуччини "Тоска".

Как сообщает Report, в запланированном на 24 октября спектакле партию Тоска исполнит молодой солист театра, заслуженный артист Азербайджана, президентский стипендиат Илаха Эфендиева. В роли Каварадосси - народный артист Грузии, лауреат госпремии и различных международных вокальных конкурсов, профессор Теймураз Гугушвили. В роли Скарпиа - солист Белорусского национального академического театра оперы и балета, заслуженный артист Белоруссии, лауреат международных конкурсов Владимир Громов.

В постановке также примут участие народный артист Азербайджана, обладатель Гран-при конкурса вокалистов имени Бюльбюля Али Аскеров, заслуженные артисты Акрем Поладов и Джахангир Гурбанов.

Дирижер - народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.