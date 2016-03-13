Группа Eagles прекратила существование

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Американская рок-группа Eagles прекращает свое существование. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил один из основателей коллектива Дон Хенли.

«Думаю, вы больше не увидите нас выступающими вместе. Полагаю, это конец. Это было достойное прощание», — сказал он, пояснив, что последним в истории группы стало выступление вместе с музыкантом Джексоном Брауном на церемонии вручении «Грэмми» 15 февраля, информирует Report со ссылкой Lenta.Ru.

Хэнли отметил, что решение о роспуске Eagles было принято после смерти гитариста и вокалиста группы Гленна Фрая.

Сооснователь Eagles Гленн Фрай умер 19 января в США. Ему было 67 лет. Фрай скончался от осложнений ревматоидного артрита, острого неспецифического язвенного колита и пневмонии.

Группу Eagles основали уроженец Детройта Фрай и барабанщик и певец Дон Хенли в 1971 году в Лос-Анджелесе. Коллектив стал известен благодаря таким песням, как HotelCalifornia, PeacefulEasyFeeling, AlreadyGone и TakeItEasy. В 1980 году группа распалась, однако в 1994 году музыканты воссоединились и выпустили альбом под названием HellFreezesOver.

Eagles была введена в Зал славы рок-н-ролла в 1998 году. Группа считается третьим по популярности в США коллективом всех времен после TheBeatles и LedZeppelin.