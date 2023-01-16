Гражданская панихида по Кикабидзе пройдет 17 и 18 января в Тбилиси

Гражданская панихида по умершему 15 января актеру и певцу Вахтангу Кикабидзе пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети в центре Тбилиси.

Гражданская панихида по скончавшемуся 15 января актеру и певцу Вахтангу Кикабидзе пройдет 17 и 18 января в церкви Кашвети в центре Тбилиси.

Как передает Report , об этом сообщил оперный певец и друг Кикабидзе Паата Бурчуладзе.

"Члены семьи Кикабидзе попросили меня озвучить, что 17-го и 18-го в Кашвети в 16 часов будет панихида, а 19-го в 14 часов будет вынос из большого концертного зала филармонии", - сообщил Бурчуладзе в эфире телеканала Mtavari Archi.

Ранее менеджер Кикабидзе Рати Абзианидзе сообщил, что актер будет похоронен 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси, где покоятся супруга и мать артиста.