​Главный приз в Каннах получил фильм "Дипан"

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Главный приз Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" – получил фильм "Дипан" Жака Одиара, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В фильме "Дипан" рассказывается о ветеране группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама", который с фиктивной семьей эмигрирует в Европу и становится сторожем во французском предместье.

Лучшим режиссером признан Хоу Сяо-Сянь, снявший фильм "Ассасин" о девушке из средневекового Китая, обученной искусству убивать. В номинации "Лучший сценарий" отмечен фильм "Хроник" Мишеля Франко.

Лучшим короткометражным фильмом признана ливанско-катарская лента "Волны". "Почетной пальмовой ветви" удостоена Аньес Варда.