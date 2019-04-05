​Гастроли театра "Кремлевский балет" пройдут в Баку

11 и 12 апреля во Дворце Гейдара Алиева пройдут гастроли театра «Кремлевский балет» со спектаклем «Тысяча и одна ночь» на музыку выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Как сообщает Report, гастроли приурочены к 90-летию Героя Социалистического труда, народного художника СССР, России и Азербайджана Таира Салахова, создавшего для спектакля уникальные декорации.

В основе сюжета– собрание средневековых арабских сказок и притчей, объединенных историей о царе Шахрияре и красавице Шехерезаде. Постановка народного артиста России Андрея Петрова– сочетание музыки с восточными мотивами и классической хореографии.

С 2010 года спектакль «Тысяча и одна ночь»с огромным успехом идет в Москве на сцене Государственного Кремлевского Дворца и с восторгом принимается в разных странах мира.

«Кремлевский балет» – это театр с неповторимым творческим лицом и самобытным художественным почерком, неотъемлемая часть творческих достижений, определяющих искусство современной России.