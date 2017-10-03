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    Фуад Поладов: Нет улучшений в связи с состоянием моего здоровья

    У меня не было намерения скрывать свою болезнь© Report

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Пока что нет улучшений в связи с состоянием моего здоровья".

    Об этом в заявлении Report сказал народный артист Фуад Поладов.

    Актер отметил, что у него не было намерения скрывать свою болезнь: "Даже если бы я хотел, у меня не получилось бы скрыть болезнь. Поскольку я хожу в больницу, люди меня видят".

    Отметим, что у актера диагностирован рак легких. Фуад Поладов 12 июля текущего года был поставлен на учет в Национальном онкологическом центре.

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