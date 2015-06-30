​Фирангиз Ализаде: Из-за финансовых трудностей фестиваль "Шелковый путь" пройдет в более узком формате

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ 1-5 июля при организационной поддержке министерства культуры и туризма, Союза композиторов Азербайджана, Исполнительной власти города Шеки и Бакинского международного центра мультикультурализма в Шеки пройдет VI Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь".

Как сообщает Report, на прошедшей 30 июня пресс-конференции председатель Союза композиторов Азербайджана, “Артист ЮНЕСКО во имя мира”, художественный руководитель фестиваля Фирангиз Ализаде проинформировала о программе фестиваля и предусмотренных в его рамках мероприятиях.

По ее словам, впервые на нынешнем фестивале примут также участие хоровые, песенные и танцевальные коллективы проживающих в Азербайджане малочисленных народов: "На шестом по счету Международном музыкальном фестивале примут участие японский ансамбль "Kamıqata Sumıyoşi Kaı", Государственный симфонический оркестр Турции "Çukurova", польский инструментальный дуэт "AcCello Duo", а также музыкальные коллективы проживающих в Азербайджане малочисленных народов - талышей, лезгинов, татар и пр.

Помимо вечеров симфонической музыки, на фестивале гостям представят театрализованные постановки, отражающие специальные обряды.

В этом году на фестивале представят церемонию "хынаяхты", фольклорные образцы "Дили-Дили", "Новруз мубарек", композицию "Талышская свадьба" и пр.

Все это - новшества фестиваля".

По словам Ф.Ализаде, в последний день мероприятия - 5 июля состоится концерт с участием исполнительницы мугама Арзу Алиевой.

Фестиваль закроет оркестр Союза композиторов Азербайджана "Bakı Sinfonietta".

Ф.Ализаде добавила, что из-за финансовых трудностей нынешний фестиваль будет в более узком формате: "Учитывая материальные трудности, мы построили сотрудничество с Бакинским международным центром мультикультурализма. В связи с этим выражаем особую благодарность оказавшему нам содействие госсоветнику по межнациональным, религиозным отношениям и вопросам мультикультурализма, председателю Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма, академику Камалу Абдулле".

Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут во Дворце шекинских ханов.

Отметим, что на пресс-конференции присутствовали представители посольств Турции и Польши.

Концерт Государственного симфонического оркестра Турции "Çukurova" посредством телеканала TRT1 будут вещать в 75 странах мира.