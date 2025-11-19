Фильм азербайджанского режиссера был представлен в России

В Москве, в Культурном центре Союза горских евреев России состоялась презентация фильма азербайджанского режиссера Руфата Асадова "Молитва матери".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано по инициативе Международного фонда горских евреев и Культурного центра "Шолуми".

Экранное произведение рассказывает об истории горских евреев, поселившихся в Огузском районе. В фильме, посвященном значимой работе, проделанной горскими евреями в Израиле по продвижению страны, воспевается историческая дружба азербайджанского и еврейского народов.

Героем фильма является раввин Шмуэль Симантов, один из активистов азербайджанской диаспоры, родившийся в Огузе и ныне проживающий в Израиле.

Отметим, что продюсером фильма является Шауль Симан-Тов, один из активистов азербайджанской диаспоры в Израиле.

Упомянутый документальный фильм - седьмой фильм режиссера Руфата Асадова о горских евреях.