Фильм азербайджанского режиссера был представлен в России
- 19 ноября, 2025
- 17:56
В Москве, в Культурном центре Союза горских евреев России состоялась презентация фильма азербайджанского режиссера Руфата Асадова "Молитва матери".
Как сообщает Report, мероприятие было организовано по инициативе Международного фонда горских евреев и Культурного центра "Шолуми".
Экранное произведение рассказывает об истории горских евреев, поселившихся в Огузском районе. В фильме, посвященном значимой работе, проделанной горскими евреями в Израиле по продвижению страны, воспевается историческая дружба азербайджанского и еврейского народов.
Героем фильма является раввин Шмуэль Симантов, один из активистов азербайджанской диаспоры, родившийся в Огузе и ныне проживающий в Израиле.
Отметим, что продюсером фильма является Шауль Симан-Тов, один из активистов азербайджанской диаспоры в Израиле.
Упомянутый документальный фильм - седьмой фильм режиссера Руфата Асадова о горских евреях.