    Искусство
    • 19 ноября, 2025
    • 17:56
    Фильм азербайджанского режиссера был представлен в России

    В Москве, в Культурном центре Союза горских евреев России состоялась презентация фильма азербайджанского режиссера Руфата Асадова "Молитва матери".

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано по инициативе Международного фонда горских евреев и Культурного центра "Шолуми".

    Экранное произведение рассказывает об истории горских евреев, поселившихся в Огузском районе. В фильме, посвященном значимой работе, проделанной горскими евреями в Израиле по продвижению страны, воспевается историческая дружба азербайджанского и еврейского народов.

    Героем фильма является раввин Шмуэль Симантов, один из активистов азербайджанской диаспоры, родившийся в Огузе и ныне проживающий в Израиле.

    Отметим, что продюсером фильма является Шауль Симан-Тов, один из активистов азербайджанской диаспоры в Израиле.

    Упомянутый документальный фильм - седьмой фильм режиссера Руфата Асадова о горских евреях.

