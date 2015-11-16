Фильм "Вниз по течению" продемонстрируют на кинофестивале в Италии

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Художественный фильм Асифа Рустамова "Вниз по течению" ("Axınla aşağı") получил приглашение на предстоящий 20-28 ноября в Риме международный кинофестиваль ASIATICA, Encounters with Asian Cinema.

Как сообщает Report, фильм продемонстрируют в основной конкурсной программе фестиваля.

Картина снята в 2014 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма.

Авторы сценария - Асиф Рустамов и Отар Пертахиа, оператор-постановщик Айхан Салар, художник-постановщик Рафиз Исмаилов, композитор Хайям Мирзазаде, исполнительный продюсер Надир Алиев, продюсер Мушвиг Гатамов.

Главный роли исполнили Намик Агаев, Мехрибан Зеки, Александра Андрежевска, Теймур Мамедов и другие.

Отметим, что на прошедшем недавно в Австрии международном кинофестивале LET’S CEE картина была удостоена специальной премии в программе "Амбициозный дебют".