Фильм "Судьба правителя" продемонстрирован в Батуми на грузинском языке

© Report.az

Тбилиси. 31 мая. REPORT.AZ/ При поддержке Генконсульства Азербайджана в Батуми и MEDİAGROUP ADJARA P.S. в кинотеатре APOLLO на грузинском языке представили фильм "Судьба правителя" ("Hökm­da­rın ta­le­yi") по мотивам пьесы азербайджанского драматурга, народного писателя Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь".

Как сообщает грузинское бюро Report, открыв мероприятие выступительным словом, генконсул Азербайджана в Батуми Рашад Исмаилов отметил о важности фильма и выразил уверенность, что картина вызовет большой интерес со стороны зрителей.

Генконсул сказал, что творчество Ильяса Эфендиева получило высокую оценку со стороны независимого азербайджанского государства. Фильм "Судьба правителя" был снят в соответствии с распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева, связанного с увековечением памяти народного писателя Ильяса Эфендиева.

Было отмечено, что президент Азербайджана Ильхам Алиев также дает высокую оценку творчеству Ильяса Эфендиева.

В январе 2014 года было подписано распоряжение о праздновании 100-летия Ильяса Эфендиева.

Выступившая внучка писателя, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева сказала, что события в фильме охватывают один из трудных периодов азербайджанской истории.

На мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, представитель министерства культуры и туризма Азербайджана Айдын Гасанов, студенты Батумского государственного университета, представители руководящего состава и сотрудники SOCAR, члены грузино-азербайджанского благотворительного общества и пр.

Автор сценария фильма – народный писатель Эльчин. Музыку к фильму написал Полад Бюльбюльоглу. Режиссер – Рамиз Фаталиев.

В главных ролях – Фахраддин Манафов, Гюнеш Алиева, Парвиз Мамедрзаев, Илья Шакунов и другие.