​Фильм о Карабахе стал победителем международного фестиваля

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Фильм режиссера Фехруза Шамиева "Дорога" (“Yol”) удостоился главного приза IX международного фестиваля короткометражных фильмов "Руйеш", прошедшего в Иране.

Как сообщает Report, фильм победил в программе фестиваля "Мусульманские страны".

"Это одна из двух международных программ фестиваля. В программах "Мусульманские страны" и "Международная" соревновались 10, в программе "Местная" - 20 фильмов. Победителем программы "Международная", в которой принимали участие фильмы производства Франции, Германии, Беларуси, Кореи и других стран, стал анимационный фильм ливанского производства. В фильмах, представленных во всех трех программах, на первое место ставились гуманизм, нравственность, религиозные и другие ценности", - сказал режиссер.

В фильме рассказывается правда о Карабахской войне, о которой до этого никто не говорил.

Главным слоганом фильма, снятого по мотивам повести Эльчина Гусейнбейли "Солнце слепит глаза" (“Gözlərimə gün düşür”) является фраза "Умереть там, где родился..". Съемки фильма производства центра "Cinema" и "Öz film" проходили в Баку, Шамахы, Агсу.

Экранное произведение является одним из проектов-победителей конкурса “Bu meydan, bu ekran”, проводимого министерством культуры и туризма.

Отметим, что авторами-сценаристами фильма являются Фехруз Шамиев и Эльчин Гусейнбейли, редакторами - Айгюн Асланлы и Тунзаля Бабаева, оператором - Рашад Нуриев, художниклм - Шахин Гасанлы, композитором - Фирудин Аллахверди.

Главные роли в фильме сыграли народный артист Габиль Гулиев и актер Рауф Шахсуваров.