 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Фильм о беженцах получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля

    Фильм рассказывает о жизни на итальянском острове Лампедуза в Средиземном море

    Баку. 20 Февраля. REPORT.AZ/ Документальный фильм Fuocoammare («Огонь в море») итальянского режиссера Джанфранко Рози получил «Золотого медведя» на 66-м Берлинском кинофестивале.

    Как передает Report, об этом сообщается в официальном твиттере премии.

    Фильм рассказывает о жизни на итальянском острове Лампедуза в Средиземном море, куда с начала двухтысячных годов прибывают беженцы на пути в европейские страны.

    66-я церемония вручения премий Берлинского фестиваля проходила с 11 февраля в немецкой столице, претендентами на высшую награду были 18 кинокартин.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi