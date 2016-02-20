Фильм о беженцах получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля

Баку. 20 Февраля. REPORT.AZ/ Документальный фильм Fuocoammare («Огонь в море») итальянского режиссера Джанфранко Рози получил «Золотого медведя» на 66-м Берлинском кинофестивале.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном твиттере премии.

Фильм рассказывает о жизни на итальянском острове Лампедуза в Средиземном море, куда с начала двухтысячных годов прибывают беженцы на пути в европейские страны.

66-я церемония вручения премий Берлинского фестиваля проходила с 11 февраля в немецкой столице, претендентами на высшую награду были 18 кинокартин.