"Красный сад" удостоен премии "Лучший художественный фильм"

© Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyası

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Художественный фильм Мирбалы Салимли "Красный сад" ("Qırmızı bağ") удостоен премии "Лучший художественный фильм" в конкурсной программе "Духовные фильмы" 15-го Международного кинофестиваля в Дакке.

Как сообщили Report из Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, основная премия программы была представлена со стороны жюри в составе представителей Канады, Исландии, Италии, Кыргызстана, Филиппин.

На фестивале в городе Дакка участвовали 150 фильмов из 60 стран.

Фильм "Красный сад" совместного производства Азербайджана и России был снят при поддержке министерства культуры и туризма Киностудией "Азербайджанфильм" им. Джафара Джаббарлы и российской кинокомпанией "WeiT Media".

Отметим, что художественный фильм "Красный сад" был также объявлен номинантом премии "Лучший фильм стран СНГ и Прибалтики" 30-й премии "Ника" в России. Картина приглашена в конкурсную программу "Амбициозный дебют" Международного кинофестиваля LET’S CEE в Австрии.

Фильм был представлен во многих фестивалях, на 12-м Международном кинофестивале "Евразия" в Казахстане, 38-м Каирском международном кинофестивале в Египте, 5-м Международном кинофестивале "Ван гёлю" в Турции и др.

Автор сценария фильма Мирбала Салимли, оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, композитор - Салман Гамбаров, исполнительные продюсеры – Тофик Мусаев, Тимур Джафаров, Назим Гусейнов, продюсеры – Мушвиг Хатамов ("Азербайджанфильм") и Тимур Вайнштейн ("WeiT Media").

В главных ролях - Магсуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Талех Бадиев и другие.