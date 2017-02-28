Фильм "Красный сад" приглашен на Международный австрийский кинофестиваль

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Художественный фильм "Красный сад" ("Qırmızı bağ") приглашен в конкурсную программу "Амбициозный дебют" Международного австрийского кинофестиваля LET’S CEE.

Как сообщили Report из Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, фестиваль пройдет 21-27 марта в столице Австрии Вене.

На австрийской презентации "Красного сада" также примет участие автор сценария и режиссер-постановщик Мирбала Селимли.

Отметим, что фильм "Красный сад" совместного производства Азербайджана и России был снят при поддержке министерства культуры и туризма Киностудией "Азербайджанфильм" им. Джафара Джаббарлы и российской кинокомпанией "WeiT Media".

Он был представлен во многих фестивалях, 12-м Международном кинофестивале "Евразия" в Казахстане, 38-м Каирском международном кинофестивале в Египте, 5-м Международном кинофестивале "Ван гёлю" в Турции и др.

Оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, композитор - Салман Гамбаров, исполнительные продюсеры – Тофик Мусаев, Тимур Джафаров, Назим Гусейнов, продюсеры – Мушвиг Хатамов ("Азербайджанфильм") и Тимур Вайнштейн ("WeiT Media").

В главных ролях - Магсуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Талех Бадиев и другие.