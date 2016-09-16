Фильм "Али и Нино" будет показан в "CinemaPlus" - ВИДЕО

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ 6 октября в сети кинотеатров "CinemaPlus" выйдет в прокат долгожданный фильм "Али и Нино". Как сообщает Report, фильм будет демонстрироваться на азербайджанском языке.

Исполнительным продюсером фильма "Али и Нино" является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, продюсером - Крис Тикье, режиссером - обладатель премии BAFTA Азиф Кападиа, автором сценария - лауреат премии Academy Award Кристофер Хемптон.

Экранизированный на основе мирового бестселлера - одноименного романа писателя Курбана Саида - фильм рассказывает о борьбе Азербайджана за независимость и любви двух молодых людей различного вероисповедания в начале XX века. Фильм был снят в 2015 году. Съемки проводились в Баку - на улицах исторического Старого города и в различных местах столицы, а также в Гобустане, Хыналыге и др.

В фильме снимались: Адам Бакри, Мария Вальверде, Халит Эргендж, Менди Петинкин, Кони Нилсон, Риккардо Скамарчио, Хумайон Эршарди, Фахраддин Манафов, Ассаад Буаб, Нуман Акар и другие известные актеры.