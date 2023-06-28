Фидан Мир-Кадырова: "Бакинская осень 2023" спустя 35 лет подарит нашей сцене новых звезд

"Бакинская осень 2023" спустя 35 лет подарит нашей сцене новых звезд.

"Бакинская осень 2023" спустя 35 лет подарит нашей сцене новых звезд.

Об этом Report сообщила главный координатор проекта "Бакинская осень" Фидан Мир-Кадырова.

По ее словам, репетиции закончились: "В настоящее время дан старт конкурсу. Всего проект охватывает пять жанров".

Отметим, что 28 июня в Оперной студии Бакинской музыкальной академии проходит первый тур конкурса талантов "Бакинская осень". В этом туре 13 музыкальных групп соревнуются в исполнении национальных композиций. Талантливые вокалисты выступают перед жюри с красочными музыкальными номерами. Музыкальные группы в первом туре исполнят песни на азербайджанском языке, во втором туре - на иностранном языке. Победители определятся по итогам этих туров, а их имена будут объявлены на концерте "Бакинская осень", который состоится 2 октября.

В жюри конкурса талантов "Бакинская осень" представлены народные артисты Айгюн Кязимова, Энвер Садыгов, Зульфия Ханбабаева, заведующая кафедрой "эстрадная и популярная музыка" факультета "Музыкальное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Марьям Бабаева, певец Ильгар Хаял, заслуженный артист Эмиль Афрасиаб и народный артист Мубариз Тагиев.

Мероприятие продлится до 1 июля.