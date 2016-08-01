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    Фазиля Искандера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

    Известный прозаик и поэт скончался в Москве на 88-м году жизни в ночь на 1 августа

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Писатель и поэт Фазиль Искандер по просьбе родных будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Искандер скончался в Москве на 88-м году жизни в ночь на воскресенье.

    Фазиль Искандер  прославился как прозаик и поэт. Среди его произведений — "Человек и его окрестности", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Софичка", "Поэт", "Кролики и удавы", "Начало" и другие. Искандер получил множество государственных наград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию СССР.

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