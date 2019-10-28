Эмин Агаларов выступил с концертной программой в Гяндже - ФОТО

Народный артист Азербайджана, известный певец-композитор Эмин Агаларов дал концерт в Парковом комплексе имени Гейдара Алиева.

Как передает западное бюро Report, в концерте приняли участие депутаты из Гянджи, представители общественности и гости города.

Эмин Агаларов исполнил свои знаменитые хиты перед зрителями.

Концерт был встречен с энтузиазмом и аплодисментами жителей Гянджи.

Эмин Агаларов начал свою профессиональную музыкальную карьеру в 2006 году. В том же году вышел его первый альбом STILL.

Отметим, что 70 000 экземпляров этого диска было продано в России и 30 000 экземпляров в странах СНГ. После успешного дебютного альбома, в течении трех лет Эмин выпустил еще три англоязычных диска: Incredible (2007), Obsession (2008) и Devotion (2009).