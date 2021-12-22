Эльвин Ходжа Ганиев: Для меня представлять Азербайджан – всегда гордость и честь

Известность скрипача Эльвина Ходжа Ганиева в музыкальном мире можно сравнить разве лишь со славой Моцарта. В Турции его так и называют «азербайджанский Моцарт», а в России – «азербайджанский Паганини». 24 –летний музыкант – заслуженный артист Азербайджана

В Турции скрипача Эльвина Ходжа Ганиева называют «азербайджанский Моцарт», а в России – «азербайджанский Паганини». 24 –летний музыкант – заслуженный артист Азербайджана, президентский стипендиат, его имя внесено в «Золотую книгу» молодых талантов Азербайджана. Эльвин - лауреат многих престижных международных конкурсов, включая международный конкурс скрипачей им. Давида Ойстраха, Липинского-Венявского, Чайковского и др.

В интервью Report прославленный музыкант поделился тем, что его волнует, почему он участвует в конкурсах и что для него значит родина.

- Начну с нестандартного вопроса. Вы много раз давали интервью, о вас писала пресса разных стран. Какой вопрос вам не задавали, но который бы вам хотелось услышать?

- Мне всегда задают вопросы про меня, про мою учебу, про страны, где я жил, но очень редко спрашивают о том, кто мне помог в становлении карьеры. Ведь для каждого музыканта это очень важный вопрос, особенно для молодого. Мне кажется, что люди мало знают, какой этот труд – стать хорошим музыкантом. И постоянная поддержка, которую оказывала мне моя семья – мой дед народный артист Азербайджана, известный скрипач Сарвар Ганиев, мои родители – мама - пианистка Нармина Ганиева, отец - Хайретдин Ходжа - виолончелист, преподаватели Билькентского университета в Турции, солисты симфонического оркестра, бесценна. Она оказывалась мне с самого раннего детства и продолжается и поныне, хотя бывали всякие трудности, и финансовые, и другого плана, но поддержка семьи была неизменна, за что я своим родителям безмерно благодарен. Своими успехами я, в первую очередь, обязан им, их постоянному вниманию и заботе обо мне.

- Что для вас музыка? Какие имена в этой сфере искусства для вас особенно значимы?

- Для меня музыка – это образ жизни, потому что я вырос в семье музыкантов. Мы жили в одном доме: в соседней квартире жил мой дядя –скрипач Тогрул Ганиев, здесь же дедушка, в нашей семье –папа, мама, сестра – все музыканты. С самого раннего детства я слышал классическую музыку. И сейчас я не представляю ни одного дня без музыки, это просто невозможно. Такой мой стиль, мой образ жизни. Я понял, что так будет всегда, что без этого я жить не могу.

Вы не представляете, как мне было трудно в прошлом году из-за пандемии жить без концертов, без слушателей, без игры вместе с другими людьми. Эти восемь месяцев в Германии без сцены, когда пришлось заниматься только для себя, в неизвестности по поводу того, когда можно будет давать концерты, еще раз показали, как важна для меня музыка. Я привык играть на сцене, для слушателей, чтобы им было приятно, и самому получать от этого удовольствие. Было тяжело, спасла меня скрипка, только благодаря ей удалось пережить это тяжелое время.

Если говорить об именах, то, в первую очередь, я хотел бы сказать о моем первом педагоге, моем дедушке Сарваре Ганиеве, и профессоре Захаре Броне, в классе которого я занимался 14 лет. Эти два человека, если так можно сказать, сформировали меня как музыканта, как скрипача, заложили основу моей музыкальной карьеры. Кроме них, я хотел бы назвать дирижера народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева. На каждом концерте в Баку, где я играл с ним с раннего возраста, я очень много от него получал, он всегда помогал мне, за что я ему очень благодарен. И еще хочу сказать о музыканте, с которым мне, к сожалению, не пришлось общаться вживую, но он для меня всегда скрипач N1. Я говорю о Давиде Ойстрахе.

- Вы постоянно участвуете в конкурсах. Что для вас значат победы на них? Вы амбициозны?

- Этому есть несколько причин. Участие в конкурсах, особенно, если ты занимаешься музыкой с раннего возраста, очень важно для твоего развития. Оно дает возможность, сравнив себя с ровесниками, проверить, на каком уровне ты находишься, развивает твой репертуар. Во-вторых, я люблю бороться, я амбициозный, на конкурсах я стараюсь быть не лучше других, а показать лучшую версию себя. Конкурс - очень хорошее место, чтобы мир вас услышал. Здесь можно показать себя публике, другим музыкантам, менеджерам, что, безусловно, важно для карьеры. И третья причина, для меня чрезвычайно значимо представлять на конкурсах свою страну. Представлять Азербайджан – всегда для меня гордость и честь. Так получилось, что когда началась Вторая Карабахская война, я должен был участвовать на конкурсе им. Джорджа Энеску в Румынии. И я очень хотел своим исполнением там показать силу Азербайджана, уровень развития в нем классической музыки, нашу скрипичную школу. Тогда мне был важен мой успех не как личное достижение, а как олицетворение страны, которая способна быть первой во всем.

- Может, мой вопрос покажется вам странным, но я все-таки спрошу: вы никогда не хотели иметь другую профессию?

- Из-за того, что классическая музыка не настолько популярна, как хотелось бы, что мы не всегда получаем отдачу затраченным трудам, что молодежь больше тратит время на Тик-токи и другие легковесные развлечения, такие мысли возникают. Иногда я думаю, что было бы классно, если бы я был теннисистом. Мне очень нравится испанский теннисист Рафаэль Надаль, его борьба с Новаком Джоковичем. По характеру я тоже люблю соревнования, борьбу, и потому, думаю, мог бы стать теннисистом, как они. Или шахматистом. Но для этого тоже надо готовиться с детства, так же как я занимался скрипкой. Сегодня это уже исключено. Но я играю для себя с друзьями, стараюсь развиваться и здесь. Я очень рад, что я скрипач. У меня никогда не возникало мысли «ой, как обидно!» Просто интересно иногда подумать о том, какая у меня была бы жизнь, если бы я стал теннисистом. Правда, замечу, теннисистом можно выступать до 40 лет, а если ты музыкант, то можешь заниматься любимым делом всегда. Так что у классики есть свое преимущество.

- А чем вы занимаетесь сейчас?

- Я заканчиваю аспирантуру в Ганноверской консерватории (Германия) и концертирую, конечно. В январе-феврале у меня будет много экзаменов, а уже с марта опять начнутся поездки и выступления.

- На вас не давит груз известности вашей фамилии?

- Я очень горжусь своей фамилией, и я никогда не ощущал ее как груз. Наоборот, я всегда радовался, что мне выпал шанс быть членом такой семьи. Если бы я ничем не был известен, а где-то в 30 лет захотел бы давать концерты, мотивируя тем, что я внук знаменитого Сарвара Ганиева, тогда, возможно, ко мне отношение было бы другим. Но я с детства много занимаюсь, показал себя на международных конкурсах, где имя Сарвара Ганиева не так известно, как на постсоветском пространстве. Поэтому никто не может сказать, что Эльвин имеет лучшие возможности, так как он внук Сарвара Ганиева. Не сочтите за похвальбу, но я проявил себя не только в России, Казахстане, Азербайджане, но и в Австрии, Германии, Швейцарии, где наша семья не так широко известна. И мне безразлично, если кто-то так думает. Каждый может иметь свое мнение. У меня другие приоритеты : заниматься, делать все, что я могу, чтобы стать лучше, стремиться поднять в Азербайджане уровень скрипичной школы. Мне хочется много дать молодым скрипачам в своей стране, чтобы они имели больше информации, больше технологий для развития. У меня очень большие планы в этом направлении. И я надеюсь, что сумею их осуществить.

- Что, кроме музыки, вас интересует, я говорю даже не о хобби, а о чем-то более серьезном?

- Большую часть моих интересов занимает политика – внешняя, политика на Востоке, политика Турции, где я вырос. В 2003-2004 годах там возникло много проблем, и я с интересом всегда следил и слежу за этими процессами. Я люблю обсуждать политические темы с друзьями, думать над тем, как изменить положение к лучшему, быть в курсе событий, происходящих в мире.

Я вегетарианец. С детства меня удручает положение «братьев наших меньших», которые не живут на воле, не имеют возможности растить своих детенышей на природе. Я стараюсь убедить своих близких и друзей, чтобы они хотя бы снизили потребление продуктов, из-за которых животные находятся в таких ужасных условиях.

- Что для вас стоит за понятием Азербайджан и какую страну вы считаете родиной? Или вы человек мира?

- Конечно, я –азербайджанец. И свою родину очень люблю. Несмотря на то, что я вырос в Турции, мы всегда дома жили так, словно мы в Азербайджане. С самого детства дома я много слышал про Азербайджан, особенно про Карабах и Шушу, родину моего дедушки. Прошу прощения за пафос, но я патриот своей страны, мое сердце переполнено огромным чувством любви к родине. Трудно передать словами мои переживания во время войны за возвращение Карабаха. Я был счастлив, когда были освобождены наши земли, долго находившиеся под оккупацией. Я очень хочу поехать в Шушу и сыграть там.

Но вместе с тем я, конечно, и человек мира. Могу общаться с любым человеком в любой стране, где я бываю. Это никогда не было для меня проблемой. В Германии, где я сейчас живу, у меня много друзей из разных стран – Италии, Испании, Китая, Кореи, Польши, Украины, России. Так что я всегда имею информацию об этих странах, о том, что там происходит, что там стоит посмотреть и многое другое. Знакомясь с человеком, я сначала определяю для себя, какой это человек, а уж потом, из какой он страны. Могу сказать, что я горжусь, что я азербайджанец, а уж потом, что я человек мира.

Элеонора Абаскулиева