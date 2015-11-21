Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Народный артист СССР Эльдар Рязанов госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом ТАСС сообщили в семье режиссера.

"Состояние Эльдара Александровича несколько ухудшилось по ряду жизненных показателей, - рассказал собеседник агентства. - Нарастает слабость. Неважные анализы. Мы приняли решение сегодня его госпитализировать для обследования и профессиональной врачебной поддержки. Повезём в одну из центральных клиник".

Режиссер уже побывал в больнице в сентябре и в октябре "в рамках лечебного плана". До этого в августе ему была сделана профилактическая чистка сосудов.

Рязанову 88 лет. В конце ноября прошлого года он попал в реанимацию НИИ нейрохирургии имени Бурденко с диагнозом "острое нарушение мозгового кровообращения" и несколько месяцев находился в больнице.

Эльдар Рязанов снял около тридцати фильмов, и практически каждый из них становился кинохитом. Самые знаменитые картины режиссера - "Карнавальная ночь","Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Служебный роман", "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Вокзал для двоих".