Эльчин Азизов выступит на сцене театра оперы и балета

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Руководство Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета пригласило солиста Государственного академического Большого театра (Российская Федерация), заслуженного артиста Азербайджана Эльчина Азизова на роль Джермона в спектакле на оперу "Тривиата" Дж.Верди.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой театра оперы и балета.

В спектакле, который состоится 30 ноября, наряду с Эльчином Азизовым выступят молодые и талантливые солисты театра оперы и балета Илаха Эфендиева (Виолетта) и Фарид Алиев (Альфред), а также народный артист Али Аскеров (Маркиз), заслуженный артист Сабина Асадова (Флора), Антон Ферштандт (Доктор).

Спектакль пройдет под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Эййуба Гулиева.

Отметим, что Эльчин Азизов - первый азербайджанский солист, выступающий на сцене Большого театра. Он является лауреатом международных конкурсов вокалистов.

Эльчин Азизов побывал с успешными гастролями в ряде стран. Он получил положительный отзыв специалистов в области музыки и критиков театра России.