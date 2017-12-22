Эхтирам Гусейнов: Я очень рад, что удостоен почетного звания "Заслуженный артист"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Я очень горжусь тем, что подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжением был удостоен почетного звания "Заслуженный артист". В дальнейшей деятельности постараюсь оправдать данное звание".

Об этом в заявлении Report отметил исполнитель мугама, заслуженный артист Эхтирам Гусейнов.

По его словам, новость о присуждении ему звания заслуженного артиста он узнал от друзей: "Они прочитали об этом в интернете и сообщили мне. Я очень обрадовался. За это от себя лично и от имени членов моей семьи выражаю признательность уважаемому президенту Ильхаму Алиеву. И впредь приложу все усилия для развития нашей музыкальной культуры и мугамного искусства".

Заслуженный артист также коснулся дальнейших планов, отметив о подготовке к предстоящему 25 декабря концерту: "Концерт пройдет в Мугамном центре. Кроме того, планирую записать мугамы "Чаргях" и "Шур".

Музыкант заявил, что весной ожидаются гастроли в Польшу и другие страны.

Отметим, что 20 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий лицам, имеющим заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города Сумгайыт. Согласно распоряжению, Эхтирам Гусейнов удостоен звания "Заслуженный артист".