"Джокер" может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом может обогнать по популярности "Дедпул" Тима Миллера и стать самой кассовой картиной с рейтингом R, сообщает Report cо ссылкой на Independent.

Эта категория присваивается проектам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань.

Пока "Джокер" заработал в прокате 737,5 миллиона долларов, а "Дедпул", который на сегодняшний день считается самым кассовым фильмом с рейтингом R, - 783 миллиона долларов.

Издание не исключает, что при такой популярности сборы картины Тодда Филлипса могут превысить 900 миллионов долларов.