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"Джокер" может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R

"Джокер" может стать самым кассовым фильмом

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом может обогнать по популярности "Дедпул" Тима Миллера и стать самой кассовой картиной с рейтингом R, сообщает Report cо ссылкой на Independent.

Эта категория присваивается проектам, которые содержат сексуальные сцены, эпизоды с употреблением наркотиков, насилием и нецензурную брань. 

Пока "Джокер" заработал в прокате 737,5 миллиона долларов, а "Дедпул", который на сегодняшний день считается самым кассовым фильмом с рейтингом R, - 783 миллиона долларов.

Издание не исключает, что при такой популярности сборы картины Тодда Филлипса могут превысить 900 миллионов долларов.

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