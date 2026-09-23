Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    • 23 сентября, 2026
    • 13:02
    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    В Билясуваре при организации Государственного комитета по работе с религиозными организациями состоялась региональная конференция на тему "Политизация религии: вызовы, риски и ответственность религиозных деятелей".

    Как сообщает муганское бюро Report, в мероприятии приняли участие руководство Госкомитета, Билясуварской районной исполнительной власти, депутаты Милли Меджлиса, представители общественности, религиозные деятели и др.

    В ходе мероприятия выступили глава Билясуварской районной исполнительной власти Фаиг Гурбатов, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов, депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов и др.

    Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями.

    В городе Билясувар проходит региональная конференция на тему "Политизация религии: вызовы, риски и ответственность религиозных деятелей", организованная Государственным комитетом по работе с религиозными организациями.

    Как сообщает муганское бюро Report, в мероприятии принимают участие руководство Госкомитета, исполнительная власть Билясуварского района, депутат Милли Меджлиса, представители общественности, теологи, религиозные деятели и главы религиозных общин.

    В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии на темы "Социальные и моральные последствия политизации религии" и "Роль религиозных деятелей в борьбе с идеологическими угрозами". Также планируется проведение тренинга для религиозных деятелей.

    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО
    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО
    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО
    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО
    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Региональная конференция Билясувар
    Фото
    Biləsuvarda dinin siyasiləşdirilməsinin yaratdığı risklərə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    13:06
    Фото
    Видео

    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report

    Карабах
    13:02
    Фото

    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    13:00

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:00

    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

    Другие страны
    12:59

    Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

    Финансы
    12:56

    "Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

    Энергетика
    12:46

    Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия

    Внешняя политика
    12:42

    Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет град

    Экология
    12:38

    Азербайджан и Китай обменялись соглашением о международных автоперевозках

    Внешняя политика
    Лента новостей