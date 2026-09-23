В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

В Билясуваре при организации Государственного комитета по работе с религиозными организациями состоялась региональная конференция на тему "Политизация религии: вызовы, риски и ответственность религиозных деятелей".

Как сообщает муганское бюро Report, в мероприятии приняли участие руководство Госкомитета, Билясуварской районной исполнительной власти, депутаты Милли Меджлиса, представители общественности, религиозные деятели и др.

В ходе мероприятия выступили глава Билясуварской районной исполнительной власти Фаиг Гурбатов, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов, депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов и др.

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями.

10:58

В городе Билясувар проходит региональная конференция на тему "Политизация религии: вызовы, риски и ответственность религиозных деятелей", организованная Государственным комитетом по работе с религиозными организациями.

Как сообщает муганское бюро Report, в мероприятии принимают участие руководство Госкомитета, исполнительная власть Билясуварского района, депутат Милли Меджлиса, представители общественности, теологи, религиозные деятели и главы религиозных общин.

В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии на темы "Социальные и моральные последствия политизации религии" и "Роль религиозных деятелей в борьбе с идеологическими угрозами". Также планируется проведение тренинга для религиозных деятелей.