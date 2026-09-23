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    В Башкортостане произошла утечка сероводорода на скважине: есть погибший и пострадавшие

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 10:54
    В Башкортостане произошла утечка сероводорода на скважине: есть погибший и пострадавшие

    В Башкортостане (РФ) один человек погиб и шестеро пострадали в результате утечки сероводорода на скважине.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, инцидент произошел утром в Аургазинском районе, недалеко от села Чубайтау.

    "На одной из скважин Ишимбайского цеха была зафиксирована утечка сероводорода. В результате происшествия один сотрудник погиб, еще шестеро пострадали от воздействия токсичного газа",- говорится в заявлении.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Башкортостан Утечка сероводорода Отравление газом
    Başqırdıstanda quyuda hidrogen-sulfid sızması baş verib, ölən və zərərçəkənlər var

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