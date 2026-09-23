В Башкортостане произошла утечка сероводорода на скважине: есть погибший и пострадавшие

В Башкортостане (РФ) один человек погиб и шестеро пострадали в результате утечки сероводорода на скважине.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, инцидент произошел утром в Аургазинском районе, недалеко от села Чубайтау.

"На одной из скважин Ишимбайского цеха была зафиксирована утечка сероводорода. В результате происшествия один сотрудник погиб, еще шестеро пострадали от воздействия токсичного газа",- говорится в заявлении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.