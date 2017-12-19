Джахангир Новрузов удостоен звания лучшего театрального режиссера в Турции

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Видный азербайджанский актер театра и кино, режиссер, заслуженный деятельно искусства Джахангир Новрузов удостоен в Турции театральной премии "XVII премия зрительской аудитории".
Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.
Этой премии он удостоен за режиссерскую работу в постановке спектакля "Ах, эта женитьба" по мотивам драматических произведений А. П. Чехова на сцене муниципального театра Беюкшехер в Адане. Премия была вручена Дж. Новрузову на церемонии в Адане.
Члены "Народного жюри" премии определили лучших в театральном сезоне 2016-2017 гг. Члены жюри избрали победителей, просмотрев спектакли в ряде городских театров.
Отметим, что в прошлом театральном сезоне Дж. Новрузов был удостоен "Премии за театральную работу".
Напомним, что проживающий с 1995 года в турецкой Адане Дж. Новрузов работает в театральном отделении Государственной консерватории Университета Чукурова. Он также является председателем Общества культуры и солидарности Аданы и Азербайджана.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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