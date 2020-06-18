​Дом-музей Гаджи Зейналабдина Тагиева открылся после реставрации

В рамках мероприятий, проводимых в связи с празднованием 100-летнего юбилея Национального музея истории Азербайджана Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), после реставрации и реконструкции состоялось открытие Дома-музея Гаджи Зейналабдина Тагиева, действующего при этой структуре.

Об этом Report сообщили в НАНА.

Национальный музей истории Азербайджана, расположенный во дворце, где в свое время жил известный меценат и благотворитель Гаджи Зейналабдин Тагиев, проводит большую работу по изучению и популяризации его богатого наследия, издает книги, проводит различные мероприятия.

В новой экспозиции Мемориального музея на широкоформатном экране на азербайджанском, английском и русском языках транслировалась информация о предпринимательской и общественной деятельности Г.З.Тагиева, его благотворительной деятельности в Азербайджане и за его пределами, о его семье.

Кроме того, в новой экспозиции представлены картины, документы, фотографии, хранящиеся в фондах музея, также ордена З.Тагиева, книги, изданные за счет его средств.