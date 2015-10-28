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    Добровольцы ASAN поставили произведение Джафара Джаббарлы "Увядшие цветы" - ФОТО

    На вечере участвовал председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Инам Керимов

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Добровольцы ASAN в рамках совместного сотрудничества с министерством культуры и туризма поставили произведение Джафара Джаббарлы "Увядшие цветы".

    Как сообщает Report, спектакль показан на сцене Театра юного зрителя. 

    Роли в спектакле, режиссером которого является актер Гянджинского государственного драматического театра, заслуженный артист Фаиг Гасымов, исполняли добровольцы ASAN xidmət в Гяндже. 

    На вечере участвовали председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Инам Керимов, внуки Джафара Джаббарлы Бахлул Аббасов, Гамяр Сейфаддингызы (директор Дома-музея Джафара Джаббарлы) и другие гости. 

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