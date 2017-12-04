Для лечения Расима Балаева из Турции в Баку доставлен врач

Еще один врач приедет из Израиля

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Врач из Турции, который должен был приехать для моего лечения, уже находится в Баку".

Об этом Report заявил народный артист Расим Балаев.

Он отметил, что в настоящее время проходит обследование в Центральном таможенном госпитале: "Прибывший из Турции врач - невропатолог. Он прописал лекарства для лечения в домашних условиях. Доктор вернется в Турцию. Турецкий врач сказал, чтобы через 20 дней или месяц я снова связался с ним и сообщил о состоянии своего здоровья. Наряду с этим, для лечения болей в позвоночнике приедет врач из Израиля".

Отметим, что Р.Балаев страдает сахарным диабетом и высоким давлением. У него также проблемы с позвоночником. Народного артиста планировалось отправить на лечение в Турцию. Но потом выяснилось, что врач, который должен был заняться его лечением в Стамбуле, приедет в Азербайджан и будет лечить актера здесь. Расходы на лечение народного артиста будут оплачены азербайджанским государством.