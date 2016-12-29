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    Директор Театра юного зрителя приглашен на международный конгресс

    Мероприятие пройдет 17-27 мая 2017 года

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Директор Театра юного зрителя, президент Национального центра ASSİTEJ-Azərbaycan Мубариз Гамидов примет в мае будущего года участие в международном конгрессе в Кейптауне.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

    Была отмечена важность предстоящего в Южной Африке мероприятия для Национального центра ASSİTEJ-Azərbaycan и реализуемых им проектов.

    Фестиваль, на котором примут участие руководители престижных театров мира, играет важную роль в развитии и расширении культурных связей, подготовке совместных проектов и пр.

    Конгресс пройдет 17-27 мая 2017 года. 

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