Начальник сектора министерства культуры и туризма: Следует принять новый закон о кино

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Продолжается проект "Дни нашего кино - профессионализм в аудивизуальном пространстве", проводимый министерством культуры и туризма и киностудией "Азербайджанфильм".

Как сообщает Report, проект начался с показа фильма "Вниз по течению" и продолжился обсуждениями.

Второй этап проекта, посвященного пропаганде азербайджанского кинематографа, его интеграции в мировую киноиндустрию, вопросам профессионализма в современном кинематографе, был продолжен показом фильма "Урок", экранизированного Рафигом Алиевым и Джавидом Таваккулем.

Перед показом фильма выступил начальник сектора министерства культуры и туризма Юсиф Шейхов, который поделился мнением о фильме с представителями прессы: "Фильм "Урок" ("Dərs") является детским фильмом. В последние годы в Азербайджане детские фильмы снимаются очень редко, можно сказать, что не снимаются. Есть веские причины. Во времена СССР в Азербайджане детские фильмы снимали такие режиссеры, как Алисаттар Атакишиев, Шамиль Махмудбеков, Тофиг Исмаилов, Расим Исмаилов. Снимать фильмы для детей очень сложно. От режиссеров требуется огромное терпение и выдержка. Мы очень хотим, чтобы для детей снимались фильмы. Такие фильмы играют важную роль в детской психологии, мировоззрении. Можно также снять длинные сериалы на основе азербайджанских сказок. Но это все в будущем. Следует принять новый закон о кино".