 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Директор: Пока нам не сказали ничего конкретного касательно сноса здания, где действует театр YUĞ

    Тарлан Расулов: В настоящее время коллектив находится в прежнем здании

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Пока нам не сказали ничего конкретного касательно сноса здания, где действует театр YUĞ".

    Об этом в заявлении Report отметил директор театра Тарлан Расулов.

    По его словам, в настоящее время театр действует в прежнем здании и коллектив никуда не переехал: "Пока мы находимся в нашем здании и ничего конкретного нам не сказали. Даже если наше здание и снесут, не стоит делать из этого трагедию. Разве суть театра YUĞ заключается в здании? YUĞ - это идея, эстетика. Наш зритель найдет нас, вне зависимости от места, где мы будем действовать".

    Отметим, что в прессе распространилась информация о сносе в ближайшее время здания, где действует театр YUĞ. Оно было построено в XVI веке. Здание находится на подлежащей сносу территории.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi