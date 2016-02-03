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    ​Ди Каприо намерен продюсировать фантастический фильм

    Действие фильма разворачивается в 2049 году в так называемом антиутопическом мире, которому угрожает глобальная экологическая катастрофа

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Американский актер Леонардо Ди Каприо намерен стать продюсером запланированного фантастического фильма в жанре постапокалипсиса по роману писательницы Кайлы Олсон "Империя Замка из песка" (Sandcastle Empire), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Экранизацией киноленты займется кинокомпания Paramount, а Ди Каприо будет работать в сотрудничестве со своим давним партнером по собственной студии Appian Way Дженнифер Дэвиссон.

    Действие романа разворачивается в 2049 году в так называемом "антиутопическом мире", которому угрожает глобальная экологическая катастрофа из-за изменения климата, наводнений и демографического кризиса. 

    Сроки выхода фильма пока неизвестны. В настоящее время Ди Каприо рассматривает кандидатуры авторов сценария и режиссера кинокартины, а также актеров, которые исполнят главные роли. 

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