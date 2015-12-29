"CinemaPlus" дарит детям новогодний праздник - ВИДЕО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "CinemaPlus" решил устроить праздник для детей.

Как сообщает Report, в Новый год кинотеатр доставит удовольствие показом 3-х мультфильмов для просмотра всей семьёй. Мультфильмы будут демонстрироваться в течение дня.

В мультфильме "Маленький Принц" мир невозможен без фантазии и приключений. По крайней мере в это верит добродушный старик авиатор, по соседству с которым недавно поселилась одна очень педантичная мама.

В мультфильме "Снупи и мелочь пузатая", Снупи - самый симпатичный пес в мире к тому же классный пилот отправляется в невероятные воздушные приключения в погоне за главным злодеем Красным Бароном. В это время у его приятеля Чарли Брауна начинаются поистине эпические приключения!

В мультфильме "Иван Царевич и серый волк 3" пока царь восстанавливает расшатанные нервы в деревне на рыбалке, знакомая компания, состоящая из Ивана, его жены, неписаной красавицы Василисы и домашних животных, коими являются Кот и Серый Волк, отправляются в заграничное турне. Огородное Пугало, оставленное "за главного", пользуясь уникальной возможностью, оживает и начинает устанавливать собственные порядки.

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра, а также онлайн на официальном сайте кинотеатра www.cinemaplus.az или же заказать, позвонив по номеру 012 499 89 88 и 119.