Часть лестницы с Эйфелевой башни продана за полмиллиона евро

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Фрагмент лестницы с Эйфелевой башни ушел с молотка за 523 тыс. евро.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, его приобрел коллекционер из Азии, пожелавший остаться неизвестным.

Продан был отрезок старой винтовой лестницы, которая изначально была установлена между вторым и третьим этажами на Эйфелевой башне в 1889 году. Его длина составляет 2,6 м, фрагмент включает 14 ступенек. В 1983 году лестница была демонтирована, вместо нее был установлен лифт.

Отметим, что до этого на торги в Париже был выставлен отрезок, который включал 19 ступенек. Его итоговая цена оказалась 220 тыс. евро.