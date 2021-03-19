Церемония вручения "Оскаров" пройдет очно

Организаторы сообщают, что на мероприятии будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус

Церемония вручения премии "Оскар" в апреле пройдет в очном формате, участие через Zoom будет запрещено. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам.

"Конечно, вашей первой мыслью будет - можно ли это сделать безопасно? Ответ: да, можно", - говорится в письме, текст которого публикует издание.

Организаторы сообщают, что на мероприятии будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

"Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено", - отметили они.

Обладатели "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.